شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بإعداد مذكرة بشأن حق الانتفاع والقيمة الإيجارية وعرضها على رئيس المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة، أولها طلب مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن المبالغة في تقدير القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع للمباني المقامة على جسور المصارف والترع بمحافظة الدقهلية.

واستعرض مقدم الطلب قائلا:" أن هناك مغالاة فى قيمة مقابل حق الانتفاع للمبانى المقامة على منافع الرى دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنتفعين".

وقال المهندس محمد الصادق، مدير عام المتابعة بالإدرة المركزية لصيانة المجارى المائية، إنه ط يتم تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بارى والصرف طبقاً للقرار الوزارى رقم (280) لسنة 2018 الصادر فى هذا الشأن، وصدر قرار وزارى بتشكيل لجنة لتعديل فئات مقابل حق الانتفاع طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (147) لسنة 2021 فى شأن الموارد المائية والرى.

وأوصت اللجنة، باعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلي أحمد أبو اسماعيل، بشأن عدم وصول مياه الري إلى أراضي الأوقاف وسبله الى بمركز ومدينة سمنود محافظة الغربية نظراً للتعديات عليها وعدم تطهيرها.

واستعرضت المائبة مقدم طلب الإحاطة قائله:" إن عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع بمركز سمنود بمحافظة الغربية يهدد نحو (80) فدان للبوار، إضافة

إلى وجود تعديات على المجارى المائية بعد تأهيلها مما يعوق وصول المياه إلى النهايات.

وعلقت أمل محمد، المهندسة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، قائلة:" إنه يتم تحرير محاضر ضد المتعدين على المجارى المائية، فضلاً عن التعاون مع الأجهزة التنفيذية فى محافظة الغربية ووزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.

وأوصت اللجنة، باعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب على محمد، بشأن عدم انتظام المناوبات على الترع الواقعة بزمام ري المنوفية (شونى- فيشا سليم- كفر الساحل- الشرفا- كفر خضر ومسعود) والتي تتبع إداريا محافظة الغربية ومطالبة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإصلاح جميع الآبار المعطلة التابعة لهندسة تلا.

وقال المهندس محمد الصادق، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة المنوفية، إنه عمل مغذيات لنقل المياه من قناة طنطا الملاحية لتغذية الترع الواقعة فى القرى المشار إليها لحين تدبير نحو (100) مليون لتركيب المحولات الكهربائية اللازمة لإعادة تشغيل الآبار المعطلة.

وأوصت اللجنة، بإعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.