شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش طلب إحاطة لنائب التنسيقية بشأن تفعيل الكارت الذكى للفلاح وتسهيل إصداره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تفعيل منظومة كارت الفلاح فى بعض المحافظات لصرف الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية ومواجهة مشاكل الفلاحين فى استخراج وتفعيل الكارت الذكى.

واستعرض النائب عماد خليل، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، منتقدا عزوف الزراع عن استخراج الكارت الذكي نظراً لما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة أعطاله وفقدانه من الزراع في بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات.

ودعا النائب عماد خليل، إلي تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين في بنى سويف على استخراج الكارت.

عقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، موضحاً أن الكارت الذكي هو جزء من منظومة التحول الرقمي وفي حالة عدم استخراج المزارع الكارت الذكي يتم الصرف بالبطاقة الورقية أو إيصال استخراج الكارت الذكي.

وأضاف، أن هناك تعليمات بتسهيل الحصول عليه وحل كافة المشكلات، وأنه تم حل مشكلة الورثة عن طريق تفويض أحد أفراد الأسرة لصرف الأسمدة.

ومن جانبه، قال ممثل البنك الزراعى محمد يوسف، إن البنك انتهى من استخراج نحو ٢ مليون و٢٥٠ ألف كارت ذكى للفلاحين حتى الآن.

واقترح يوسف، تجميع المزارعين في محافظة بني سويف أو أى محافظة، وتوفير مندوبين للبنك في ذلك اليوم لإنهاء اجراءات استخراج الكارت الذكي فى اسرع وقت.

وانتهى رأي اللجنة إلى إعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.