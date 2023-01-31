32 ضحية الهجمات الأخيرة في بوركينا فاسو

ذكرت السلطات الحكومية أن هجمات جهادية متعددة في أنحاء بوركينا فاسو على مدى عدة أيام أسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل، من بينهم جنود ومدنيون.

حيث اجتاحت أعمال عنف الجهاديين المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الواقعة في غرب إفريقيا لسنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص، وقُتل ما يقرب من 5000 مدني منذ عام 2015، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (ACLED).

اشتباكات

ونشرت وكالة الإعلام الحكومية، على صفحتها على فيسبوك، مقتل 12 جنديًا ومدنيًا في فالاجونتو بمنطقة الساحل في بوركينا فاسو خلال اشتباكات بين الجيش والجهاديين.

وقتل 20 شخصًا آخرون في هجومين في مطلع الأسبوع في منطقتي شرق ووسط وغرب البلاد.

وأُعدم أربعة أشخاص بعد ظهر السبت عندما اعترض مسلحون شاحنتهم بين قريتي تينكودوغو وورغاي.

وقال الكولونيل جان تشارلز ديت ينابونو سوم، حاكم منطقة كاسكيدز، في بيان، إن مسلحين اعترضوا حافلة ركاب صغيرة قادمة من مدينة بانفورا الغربية يوم الأحد، وأضاف أنه تم الإفراج عن ثماني نساء ورجل، واختطاف الباقين، وعثر على جثثهم الميتة مثقوبة بالرصاص في اليوم التالي.

عنف وإحباط

وأثارت أعمال العنف الإحباط وانعدام الثقة بين السكان وأدت إلى انقلابين العام الماضي، وتولى زعيم المجلس العسكري الجديد إبراهيم تراوري السلطة في سبتمبر أيلول متوعدًا بوقف العنف، لكن الهجمات تتزايد.

وحشد تراوري عشرات الآلاف من المقاتلين المدنيين لمحاربة الجهاديين إلى جانب الجيش، لكن محللين يقولون إن المقاتلين المدنيين متهمون باستهداف مدنيين آخرين يُعتقد أنهم يعملون مع الجهاديين، مما يؤجج الهجمات الانتقامية.