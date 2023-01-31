مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لوقف اعتداءات الاحتلال

نوه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما اشتمل عليه ملتقى الاستثمار البلدي؛ من تدشين بوابة الاستثمار في المدن السعودية ، وتوقيع 125 عقداً واتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال ، وطرح أكثر من خمسة آلاف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص.

وعلى المستوى السياسي دعا المجلس المجتمع الدولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

رسائل سياسية

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين، من رئيس الجزائر، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس روسيا.

المشاركة في G20

وتابع المجلس إثر ذلك، أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023م، في ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي العالمي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2022م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.

مستجدات القضية الفلسطينية

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما تطورات الوضع في فلسطين، مشدداً على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وجدّد المجلس، رفض المملكة وإدانتها لتكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، والتأكيد على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

الشأن المحلي

وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء، بما شهدته (قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023 ) من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركزت في مجملها على مستجدات القطاع وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع (رؤية 2030 ) الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعارف العلمية والصناعات البحثية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة وأوزبكستان في مجال الطاقة.

- التباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجال تحلية المياه.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية.

- مذكرة تعاون في مجال التعليم بين المملكة وأوزبكستان.

- التباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام.

- التباحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم.

- الموافقة على تسمية عام ( 2023 ) بـ"عام الشعر العربي".

- تعديل الفقرة ( 12 ) من المادة ( 11 ) من نظام إدارة المواد الكيميائية لتصبح بالنص الآتي: " التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلَّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة ( المركز البيئي المختص ) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة ".

- تعديل نظام العمل التطوعي.

- استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1444 هـ) .

- الموافقة على تعديل المادة ( الثانية ) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

رابع عشر:

- اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد لعام مالي سابق.

- ترقية ناصر بن عبدالله بن سالم البقمي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (15) بوزارة التجارة.