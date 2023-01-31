عقوبات أميركية جديدة على 7 كيانات إيرانية دعمت روسيا في حرب أوكرانيا



ذكر بيان لوزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة أضافت، اليوم الثلاثاء، سبعة كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية، بسبب إنتاج تلك الكيانات طائرات مسيرة استخدمتها روسيا في أوكرانيا.



وبعد قرابة العام على الغزو الروسي لأوكرانيا يسارع حلفاء كييف إلى جمع أنظمة دفاع جوي ونشرها، للتصدي لصواريخ كروز والطائرات المسيرة إيرانية الصنع التي هاجمت أهدافاً للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشتاء.



وأعلنت كندا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستشتري لأوكرانيا نظام صواريخ أرض جو متطوراً أميركي الصنع من طراز "ناسامز"، وهو نظام أرض جو دفاعي قصير إلى متوسط المدى، ويستخدم في الحماية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات. وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بنظامين من هذا الطراز وتستعد لتقديم المزيد.



وتعهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع أرض جو أخرى، مثل "باتريوت" التي تنتجها شركة رايثيون تكنولوجي. ويأمل الحلفاء في أن تساعد هذه الأنظمة في وضع حد للاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة في أوكرانيا.



والكيانات الإيرانية التي أضيفت لقائمة الحظر التجاري الأميركية هي شركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات والقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي والبحوث التابعة للحرس الثوري، وشركة أوجي بارفاز مادو نافار، وشركة بارافار بارس، وشركة القدس لصناعة الطيران، وشركة شاهد لصناعات الطيران.



وأضاف بيان وزارة التجارة الأميركية أن مركبات جوية مسيرة تنتجها إيران يجرى نقلها إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وهو "نشاط يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".



(رويترز)