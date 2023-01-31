انت الان تتابع خبر النزاهة: جادون بحماية حقوق المخبرين عن قضايا الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفت بيان النزاهة الى أنه "من هذا المنطلق، تم تلبية مناشدة أحد المخبرين عن قضايا الفساد والذي أكد بدوره وقوع الضرر والظلم عليه؛ جراء عمليَّة الإبلاغ، حيث استقبله رئيس الهيئة وسمع منه شكاواه بخصوص الضرر الواقع عليه، وإيضاح بعض الإجراءات المتخذة بصدد بلاغاته المقدمة للهيئة، علماً أن البيان المنشور اليوم كان بناءً على طلبه؛ لرفع الاضطهاد الذي وقع عليه جراء تلك البلاغات"، مؤكدة أن "الهيئة جادة في رفع ما يقع على المخبرين عن قضايا الفساد من حيف، وحماية حقوقهم التي كفلتها القوانين النافذة".