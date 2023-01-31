انت الان تتابع خبر نائب: عمليات بيع العملة جاءت من شركات وصيرفات تابعة لسياسيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الطوگي في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ادواته محلية وارتفاع الدولار قرار دولي، مشيرا الى ان "التحديات التي تواجه الحكومة هي الاصعب وجميعها تفتك بالمواطن والتي تتمثل بالدولار وقرار المحكمة الاتحادية بشأن اموال كردستان و تأخر الموازنة".واضاف ان "ازمة الدولار قرار امريكي وسياسة مالية خاطئة من قبل البنك المركزي"، موضحا ان "هذا القرار جاء في الخطوات الاولى من عمر الحكومة".

وتابع :" التحدي الذي يواجه حكومة السوداني صعب على امريكا نفسها حله"، لافتا الى ان "سياسة البنك المركزي خاطئة وامريكا استخدمتها ضد العراق".

واشار الى ان "عمليات بيع العملة جاءت من شركات وصيرفات تابعة لسياسيين"، مردفاً :"بعض السياسيين يعملون على اسقاط الحكومة الحالية وفي حال تم الامر لن يتضرر غير الشعب كونه سينتظر من جديد تشكيل اخرى جديدة".

وشدد الطوگي على، ضرورة "اعطاء فترة زمنية لحكومة السوداني من قبل الفيدرالي الامريكي للسيطرة على تهريب العملة والسياسة النقدية في العراق".

