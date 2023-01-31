انت الان تتابع خبر مدير عام دار ثقافة الاطفال تنفي "سحب يدها" خمس مرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت خاجيك في بيان، "لم يتم سحب يدي خمس مرات وكذلك الكتاب لم يتم استلامه اصلا ولم يصل الكتاب الى مبنى الدار ايضا ولم ابلغ به رسميا وحسب سلسلة المراجع".

وأضافت "الخبر عار عن الصحة وخلاف ذلك ساضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية".



وقررت وزارة الثقافة، سحب يد مدير عام دار ثقافة الأطفال ابتهال خاجيك، وذلك للمرة الخامسة.