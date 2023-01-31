10 قتلى في صفوف حركة الشباب الإرهابية

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وأضافت المصادر أن القوات المتحالفة شنت هجوما على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية الذين كانوا متجمعين في منطقة «عيل غرف» لشن هجوم على منطقة «غوبو» في إقليم هيران المجاور لإقليم غلغدود.من جهتهم، أوضح مسؤولون عسكريون أنهم تلقوا معلومات عن تحركات المقاتلين ما جعلهم يشنون هجوما مباغتا عليهم ويلحقون بهم خسائر فادحة.
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