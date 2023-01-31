اخبار العالم

10 قتلى في صفوف حركة الشباب الإرهابية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 10 قتلى في صفوف حركة الشباب الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر صومالية مقتل 10 عناصر من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية على الأقل في قتال عنيف بين المقاتلين وبين القوات الحكومية وميليشيات العشائر المتحالفة معها في إقليم غلغدود وسط الصومال.

وأضافت المصادر أن القوات المتحالفة شنت هجوما على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية الذين كانوا متجمعين في منطقة «عيل غرف» لشن هجوم على منطقة «غوبو» في إقليم هيران المجاور لإقليم غلغدود.

من جهتهم، أوضح مسؤولون عسكريون أنهم تلقوا معلومات عن تحركات المقاتلين ما جعلهم يشنون هجوما مباغتا عليهم ويلحقون بهم خسائر فادحة.

كانت هذه تفاصيل خبر 10 قتلى في صفوف حركة الشباب الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا