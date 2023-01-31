شكرا لقرائتكم خبر التعاون الإسلامي: إحراق المصحف إهانة لـ1.6 مليار نسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التعبير عن استيائه تجاه الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها ناشطو اليمين المتطرف، مؤكدا أن هذه الأفعال هي أعمال إجرامية تقترف عن قصد لاستهداف المسلمين وإهانة دينهم الحنيف وقيمهم ورموزهم المقدسة.

وعقدت المنظمة أمس، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنتها التنفيذية في مقرها بجدة، للتعبير عن موقف المنظمة الموحد تجاه إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي يمكن للمنظمة اتخاذها ضد مرتكبي انتهاكات «الإسلاموفوبيا» الدنيئة.

وقال طه «يتعين على الحكومات المعنية اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، ولا سيما أن مثل هذا الاستفزازات قد ارتكبت مرارا وتكرارا من قبل المتطرفين اليمينيين في بلدانهم»، واصفا ارتكاب هذه الأفعال المتعمدة والمتمثلة في حرق المصحف، والإساءة إلى مقام النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد حوادث عابرة من مظاهر «الإسلاموفوبيا».

وأضاف «إنها إهانة مباشرة لجميع المسلمين الذين يناهز عددهم 1.6 مليار نسمة، داعيا جميع الجهات والأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاستفزازات مستقبلا».