مركز الملك سلمان للإغاثة يفزع للمحتاجين في النيجر

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وفيما وزع المركز 1,130 سلة غذائية في مناطق دادو وسانقر وجامشورو بإقليم السند في جمهورية باكستان، استفاد منها 7,910 أفراد، سلم 500 سلة غذائية في منطقة جربهاري بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3,000 مستفيد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في النيجر، ووزع 1,000 سلة غذائية في حارة تشانجري بالعاصمة نيامي، استفادت منها 1,000 عائلة بواقع 7,176 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة للفئات الأكثر احتياجا في النيجر.وفيما وزع المركز 1,130 سلة غذائية في مناطق دادو وسانقر وجامشورو بإقليم السند في جمهورية باكستان، استفاد منها 7,910 أفراد، سلم 500 سلة غذائية في منطقة جربهاري بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3,000 مستفيد.

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