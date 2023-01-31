30 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في حجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم القاعدة الإرهابي، القيادي حسان الحضرمي مصرعه بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، حيث قتل مع اثنين من مرافقيه.

ويعد الحضرمي أحد أهم القيادات في تنظيم القاعدة، والمسؤول عن صناعة العبوات الناسفة، ويشغل منصب نائب مسؤول صناعة العبوات الناسفة، إلا أن القيادة العامة كلفته بشغل منصب مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، بعد مقتل عبدالواحد النجدي بغارة جوية.

وتم استهداف منزل الحضرمي، في نوفمبر من العام الماضي، ونشر ناشطون من محافظة مأرب على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة حسان الحضرمي وهي مدمرة كليا بسبب القصف وعليها آثار الدماء.

من جهة أخرى، وثق تقرير حقوقي يمني ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أكثر من 30 ألف انتهاك خلال سبع سنوات بمحافظة حجة، من يناير 2015 وحتى ديسمبر، 2021.

وأكد التقرير الذي أصدرته منظمة (تقصي) للتنمية وحقوق الإنسان وقوع 2507 حالات اختطاف على يد ميليشيات الحوثي في جميع مديريات المحافظة، شملت 1167 عاملا و267 تربويا و570 طالبا و236 عسكريا و49 تاجرا و76 موظفا و56 وجيها و7 نساء و57 طفلا.

ويفيد التقرير بأن الميليشيات قتلت 15 امرأة وأصابت 26 أخريات، وأوقفت العمل في 54 منشأة تعليمية، منها 5 مدارس أقدمت على تفجيرها، في حين تعرضت 39 مدرسة للتدمير الكلي، و9 أخرى للتدمير الجزئي، وحولت 36 إلى مقار لها ومخازن لأسلحتها.

وكشف التقرير عن حدوث 605 حالات إخفاء قسري لمختطفين على فترات متفاوتة، بينهم 8 مدنيين ما زالوا قيد الاختفاء، منذ مارس 2019 حتى الآن، إلى جانب 1352 حالة تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها الضحايا أثناء الاحتجاز والتحقيق في سجون عدة في المحافظة وخارجها.

وجندت الميليشيات طبقا للتقرير 5974 طفلا من أبناء المحافظة دون سن الخامسة عشرة، وألحقتهم بجبهات القتال، حيث قتل منهم 674 طفلا. فيما كانت المراكز الصيفية الطائفية وسيلة الميليشيات لاستقطاب وتجنيد الأطفال، ورصدت المنظمة الحقوقية 1804 حالات انتهاك تعرضت لها منازل مواطنين.

انتهاكات الحوثي في حجة:







164قتيلا بصورة مباشرة.



131قتيلا بقصف عشوائي.



34قتيلا بالألغام.



768 مصابا برصاص الحوثي.



462 مصابا بقصف عشوائي.



263 إصابة بطلق ناري.



مشاهدات يمنية:

• ميليشيات الحوثي تواصل حملة نهب الأراضي والعقارات لصالح قياداتها السلالية.

• رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة صغير بن عزيز: قوات درع الوطن جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وستكون رافدا قويا في معركة الجيش ضد تنظيم «جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من رأس الشر إيران».

• مسلحون حوثيون ينهبون مولدا كهربائيا لمواطن في الجوف.