شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطلب تقرير شامل عن الأعمال التي تتم على ضفاف النيل بجزيرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، بشأن الحفاظ على حديقتي النهر، وآدم بحي الزمالك - محافظة القاهرة وعدم المساس بالمساحات الخضراء، فضلاً عن عدم إقامة أي مشروعات استثمارية أو ترفيهية عليهما للحفاظ على هاتين الحديقتين ومساهمتهما في الحفاظ على التوازن البيئي.

وجاء بطلب الإحاطة أن حديقة النهر مقيدة بسجلات المحافظة ضمن المباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقاً لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 817 لسنة 2020، والتعامل معها يجب أن يكون وفقاً للدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في مارس 2022.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الطاهري، بشأن مطالبة سكان منطقة الزمالك – غرب مدينة القاهرة – بإلغاء الجراجات المزمع إنشاؤها على ضفاف النيل ضمن مشروع (ممشى أهل مصر) بمنطقة الزمالك، حتى يتم تقديم الدراسات المرورية، والبيئية، حيث تفاجأ سكان المنطقة في يوم 28 نوفمبر 2022، بوجود معدات حفر وردم تقوم بردم ضفاف النيل بالحصى والرمال، وذلك أمام شارع سراي الجزيرة، وبالاستفسار تبين أنه جارِ إنشاء جراج بمدخل الشارع، والذى يعُد أحد المداخل الرئيسية للزمالك، الأمر الذى سيؤدى على زيادة الازدحام والتكدس المرورى، فضلاً عن أنه سيتم إزالة الأشجار والحدائق القائمة على ضفاف النيل، بحسب طلب الإحاطة.

وأكد ممثلو الحكومة خلال الاجتماع، على أن هناك توجيه من رئيس الوزراء بألا يتم إقامة أنشطة تجارية في المرحلة الرابعة لمشروع ممشى أهل مصر بجزيرة الزمالك، وأنه سيتم الالتزام بخطة تهذيب الري، وأى أعمال تتم يجب أن تكون من خلال استصدار تراخيص من جهات الولاية المختصة، وأن الأعمال التي تتم على عموم ضفاف النيل تتم بغرض التهذيب وحسن الاستغلال والالتزام بالمعايير الصادرة من التنسيق الحضاري.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة توصي بسرعة قيام وزارة البيئة بمخاطبة الجهة القائمة بتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر لإفادتها بالآثر البيئي للمشروع، وسرعة قيام وزارة الثقافة بمخاطبة الجهة القائمة بتنفيذ المشروع لإفادتها بالتكويد والمعايير والاشتراطات الخاصة بجهاز التنسيق الحضاري وذلك فيما يخص جزيرة الزمالك

وأضاف السجيني، أن اللجنة توصي بتوجيه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعادة النظر في الأكواد الفنية للاشتراطات البنائية المؤثرة على البيئة، وتوصي وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير شامل عن الأعمال التي تتم على ضفاف نيل جزيرة الزمالك وفقا لما تم إعلانه من ممثلي الحكومة خلال شهر من تاريخه.

وأكد على أهمية التشاور مع المجتمع المدني في مشروعات التطوير، وأن تطوير مثل تلك الأماكن يجب أن يكون تحت الصيانة والإبقاء على الأماكن التراثية والطبائع الثقافية الحميدة.