النائب أحمد فتحي: قريبا تشريع جديد بشأن المنظومة السكانية وتبعية القومي للسكان

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القاهرة - سامية سيد - كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وجود تشريع جديد سوف تتم مناقشته قريبا مرتبطا بشأن المنظومة السكانية وتبعية المجلس القومي للسكان.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس القومي للسكان اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به، وأيضا تناقش طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر، بشأن سياسات فعالة للحد من الزيادة السكانية، وتم توجيه الدعوة لوزارة الصحة – المجلس القومي للسكان.

وأشار النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن التشريع الجديد سوف يتضمن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة وسوف تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء كما كان الأمر معمولا به في الماضي.

ووجه "فتحي" سؤالا لنائب وزير الصحة الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، قائلا: "أين دور المجلس القومي لسكان في ملف التوعية، وهل وزارة الصحة تعتمد عليكم في ملف التثقيف بالملف السكاني

كما تساءل:" هل لا توافق لجنة التضامن بمجلس النواب عن ميزانية المجلس العام المالي الجديد حتى يتم استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة ويقوم بجهود على أرض الواقع ".

وعقب الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، قائلا:" رسالة رسم السياسات والاستراتيجيات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة المواطنين دون تمييز، لتحقیق نمو سکأني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة من خلال الأساليب العلمية والبيانات السكانية ودلائل نتائج البحوث لتضمينها في خطط الدولة للتنمية.

وأشار إلى أن المجلي القومي للسكان ليس جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنهم في حاجة إلي إعادة هيكلية ليكون المجلس القومي للسكان مجلسا تنفيذيا وأهم هذه الأمور استقلالية للمجلس ووقتها سوف يقوم بدوره ".

وأكد:" يوجد قصورا للمجلس القومي للسكان بسبب تبعية المجلس "مضيفا:" رغم ذلك نعمل على محو الأمية السكانية، كما أننا لدينا أعمال كبيرة ومنها مبادرة مع الأوقاف وتم من خلالها تدريب الأئمة علي التوعية بملف السكان والتوعية بالقضايا السكانية، كما أن هناك مبادرات داخل الجامعات سوف يتم مشاهدتها خلال الفترة الراهنة ".

بدوره قالت النائبة رحاب عبد الغني نحن لم نر جهود المجلس القومي للسكان على أرض الواقع.

وعقب مقرر المجلس القومي لسكان، قائلا لا أبرر ولكن ليس لدينا القدرات التنفيذية للقيام بالأمر.

وبدورها قالت النائبة هيام الطباخ:" ما الهدف من المجلس القومي للسكان أليس هو خدمة المواطنين على أرض الواقع "مشيرا إلى أن أول قضية في الحوار الوطني في المحور الاجتماعي هي الزيادة السكانية فهل يوجد تصور للمجلس القومي بهذا الأمر"، مضيفة: "المجلس القومي للسكان يحتاج إلى أفكار على أرض الواقع والانتشار".