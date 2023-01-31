انت الان تتابع خبر بطريقة غير شرعية.. القبض على 19 شخصا حاولوا اجتياز الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال السيطرة الامنية لقوات الحدود في ضبط عمليات التسلل والتهريب عبر الشريط الحدودي، تمكن الفوج الثالث في اللواء العاشر من إلقاء القبض على (19) متسللا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة".