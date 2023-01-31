انت الان تتابع خبر كتلة الصابئة: إصرار "إدارة الدولة" على تهميش المكونات خطر على مستقبل العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدري في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، "ناسف لما حصل من نسف لمبدأ التوازن والاصرار على التفرد بالقرار خلال انتخاب رئاسات اللجان النيابية ونياباتها، وعدم منح منصب نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، يضاف الى ذلك اصرار قوى تحالف ادارة الدولة على تهميش المكونات يعد خطراً على المستقبل السياسي في العراق".وأضاف، أن "ما حصل يعد تعمداً واصراراً على مبدا المحاصصة بين القوى السياسية، لذلك نوجه دعوة للمجتمع الدولي لرصد ما تعانيه المكونات العراقية من تهميش"، محملاً القوى السياسية كافة "المسؤولية عن اي تهميش او اقصاء لممثلي الاقليات في داخل مجلس النواب".

وتابع "سنعمل على تعليق عضويتنا داخل مجلس النواب إذا استمرت القوى السياسية بتهميش ممثلي الاقليات نيابياً".

