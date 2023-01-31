شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وزارة البيئة للنواب: البناء الأخضر يستوجب ربط كل القطاعات مع بعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، من وزارة البيئة سرعة البت فى تراخيص المبانى التجارية، قائلا:" شيء جميل ان وزارة البيئة يكون لها دور أساسي وفعال بشأن البناء الأخضر والتنمية المستدامة، ولكن على الوزارة أن تكون أكثر تفاعلا بشأن الانتهاء من تراخيص المبانى التجارية فيما يخص الشق المتعلق بالوزارة ومن ثم يجب أن تكون هناك آلية سريعة لدى الوزارة للبت في الطلبات والقضاء على الروتين الذي يعرقل مسيرة استخراج التراخيص فى بعض الحالات خاصة وأن الدولة تتجه نحو البناء الأخضر بقوة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، قالت هناء صالح، ممثلة وزارة البيئة، إن وزارة البيئة أولت اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة، ويعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

وتابعت ممثل وزارة البيئة: "أن فكرة المدن المستدامة والبناء الأخضر تتعلق بجميع الخدمات والمرافق والبنية التحتية، لا بد ان يكون الجميع على توافق تام لضمان التحول الكامل للبناء الأخضر، وأن تكون هناك نتائج ملموسة على الأرض، وبدون أن تكون جميع الملفات والقطاعات على خط واحد ستكون هناك صعوبة بشأن التحول للبناء الأخضر، ومن ثم لابد من ربط جميع القطاعات مع بعضها البعض.