شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء صادمة لجماهير مانشستر يونايتد بشأن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي مانشستر يونايتد عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق كريسيان إريكسن، اللاعب الدنماركي خلال الفترة الماضية.

وكان قد تعرض اللاعب لإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب كرة مشتركة مع المهاجم آندي كارول.

بيان مانتشستر يونايتد حول إصابة إريكسن

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي عن إصابة إريكسن:"لقد تعرض كريستيان إلى إصابة في الكاحل خلال مباراة مانشستر يونايتد وريدينج في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع أن يغيب عن التدريبات والمباريات لفترة طويلة".

وتابع البيان بأن الفحوصات الطبية الشاملة، أظهرت أن فترة غياب اللاعب قد تطول حتى نهاية شهر أبريل أو أول مايو المقبلين.

موعد عودة إريكسين لصفوف مانشستر يونايتد

وبذلك سيغيب إريكسن عن صفوف مانشستر يونايتد حتى نهاية شهر إبريل المقبلة ومن الممكن أن يعود للمشاركة مع مانشستر يونايتد أمام ويست هام يونايتد يوم 6 مايو في الدوري الإنجليزي.