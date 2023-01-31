شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اهتمام مفاجئ من ليفربول بضم دينامو الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن سعي إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي للحصول على توقيع نجولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الانجليزي بنهاية الموسم الجاري.

اهتمام مفاجئ من ليفربول بضم كانتي

وينتهي عقد اللاعب الدولي لفرنسي نجولو كانتي مع فريق نادي تشيلسي خلال الصيف القادم ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق خاص بالتوقيع على عقود جديدة.

وقالت صحيفة ذان صن البريطانية أن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول معجب للغاية بالقدرات التي يمتلكها كانتي ويطلب من إدارة الريدز حسم الصفقة خلال الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن التوقيع مع اللاعب لن يكون سهلًا وبالاخص أن عديد الأندية تراقبه أبرزها أرسنال وتوتنهام هوتسبيرز في البريمرليج بجانب نادي برشلونة الاسباني لكن الريدز باتوا الآن الأقرب لضم الصفقة الفرنسية.

وسبق وأن قام تود بويلي رئيس نادي تشيلسي بإجراء مجموعة من الاتصالات مع وكلاء اللاعب خلال الاسبوع الجاري لإقناعه برفض عرض الريدز والتجديد مع البلوز.

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