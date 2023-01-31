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الاتحاد الاسباني يحدد موعد مباراتي الكلاسيكو في كأس الملك

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446189-638107747721672423.jpeg

2023-01-31 | 16:12

الاتحاد الاسباني يحدد موعد مباراتي الكلاسيكو في كأس الملك

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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراتي "الكلاسيكو"، بين الغريمين التقليديين وبرشلونة، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.
وجرى سحب قرعة الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا أمس الاثنين، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة مدريد، وأسفرت عن مواجهة ريال مدريد لبرشلونة، وأتلتيك بيلباو مع أوساسونا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موعد المباراتين، كالتالي:


لقاء الذهاب سيقام يوم الخميس 2 اذار 2023 في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت إسبانيا.

على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 5 نيسان 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل ، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت إسبانيا.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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