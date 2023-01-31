الاتحاد الاسباني يحدد موعد مباراتي الكلاسيكو في كأس الملك

وجرى سحب قرعة الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا أمس الاثنين، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة مدريد، وأسفرت عن مواجهة ريال مدريد لبرشلونة، وأتلتيك بيلباو مع أوساسونا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موعد المباراتين، كالتالي:



لقاء الذهاب سيقام يوم الخميس 2 اذار 2023 في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت إسبانيا.

على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 5 نيسان 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل برشلونة، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت إسبانيا.