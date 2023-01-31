انت الان تتابع خبر بعد اصابته بالكاحل.. يونايتد يحدد فترة غياب إريكسن عن الملاعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واُستبدل اللاعب الدنماركي، البالغ عمره 30 عاما، خلال فوز يونايتد 3-1 على ريدينغ، يوم السبت الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خطأ من المهاجم آندي كارول.

وقال النادي في بيان، :"من المرجح أن يغيب حتى قرب نهاية أبريل أو بداية مايو".



وهذا يعني أن إريكسن سيغيب عن بداية مشوار الدنمارك في تصفيات بطولة أوروبا، حيث ستلعب على أرضها أمام فنلندا وخارج أرضها أمام قازاخستان ضمن المجموعة الثامنة قرب نهاية مارس آذار.

ويساهم إريكسن، الذي نجا من أزمة قلبية كادت تكلفه حياته خلال اللعب في بطولة أوروبا مع الدنمارك خلال يونيو حزيران 2021، بشكل مؤثر في ظهور يونايتد بشكل قوي هذا الموسم.

وشارك إريكسن في 31 من 32 مباراة ليونايتد في كل المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين وقدم تسع تمريرات حاسمة.

والتحق لاعب الوسط بيونايتد في انتقال مجاني الصيف الماضي قادما من برنتفورد، بعدما لعب هناك لفترة قصيرة بعد أزمته القلبية.

وقال إريك تين هاغ، مدرب يونايتد، :"نحن محبطون بخصوص ذلك لكن هذا يحدث في هذا المستوى من كرة القدم".

وأضاف: "يجب التعامل مع الأمر، نملك لاعبين جيدين في وسط الملعب، لكن أعتقد أنه لا يمكنني تعويضه أبدا لأن لكل لاعب سماته".

ويعتقد تين هاغ أنه سيكون من الصعب على يونايتد التعاقد مع بديل قبل غلق باب الانتقالات الشتوية اليوم.

