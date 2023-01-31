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بعد اصابته امام برايتون.. المدافع كوناتي يغيب عن صفوف ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446186-638107717337661076.jpg

2023-01-31 | 15:21

بعد اصابته امام برايتون.. المدافع كوناتي يغيب عن صفوف ليفربول

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اعلنت ادارة ليفربول ، اليوم الثلاثاء، غياب المدافع كوناتي عن صفوف الفريق بعد اصابته بأوتار الركبة في المواجهة الاخيرة امام برايتون.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن "مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، تعرض لإصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن جزء مهم من الموسم الحالي".

وأصيب اللاعب الدولي الفرنسي خلال هزيمة يوم الأحد أمام برايتون (1-2)، والتي شهدت خروج أصحاب الأرض من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيغيب الآن عن سلسلة من المباريات التي ستحدد معالم موسم ليفربول.


ومن المتوقع أن "يغيب كوناتي، عن مباراتي الممتاز ضد وولفرهامبتون يوم السبت المقبل، ومباراة ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون في 13 فبراير/شباط، وتليها رحلة لمواجهة نيوكاسل في سانت جيمس بارك يوم 18 من الشهر المقبل".

كما تطرح الإصابة تساؤلات حول إمكانية مواجهة ، وعما إذا سيكون متاحا لموقعة الذهاب في منتصف الشهر المقبل، بثمن نهائي .

ويمر ليفربول بفترة صعبة فيما يتعلق بالإصابات، حيث يغيب عنه حاليا "فيرجيل فان ديك ولويس دياز وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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