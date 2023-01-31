انت الان تتابع خبر بعد عقم دام 6 سنوات.. سيدة تلد ثلاثة "توائم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الفريق الطبي، أن هذه الحالات تحدث مرة كل 8 آلاف حمل ونسبة المضاعفات فيها كبيرة، وأن المريضة سبق لها الحصول على الخدمات الاستشارية والعلاجية عن طريق أقسام العيادات الخارجية بعد عقم استمر معها لـ 6 أعوام، وقرر الأطباء إمكانية حدوث فرصة الحمل عن طريق المساعدة بالإخصاب.وفي التفاصيل، ووفقًا لـ"واس" فقد استقبل استشاريو النساء والولادة في مستشفى الولادة والأطفال ولادة طارئة لامرأة عشرينية، أجريت لها الفحوصات السريرية العاجلة وأدخلت على إثرها قسم العمليات مراعاة لحالتها وحفاظا على المواليد، وتم إخضاعها لعملية قيصرية استمرت (60) دقيقة.

وبينت صحة منطقة نجران، أن الأم رزقت بـ 3 مواليد أحدهم ذكر وتتراوح أوزانهم بين (1,550 – 1,800) جرام، وتم نقلها لقسم التنويم وتقديم الخدمات العلاجية لها حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة بالمنطقة استقبل 5 حالات من التوائم الثلاثية، فيما قدم خدماته العلاجية والإسعافية والطارئة لعدد 67753 حالة في قسم طوارئ الأطفال، وعدد 47251 خدمة في طوارئ النساء خلال العام الماضي 2022.

