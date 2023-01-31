انت الان تتابع خبر السامرائي وطالباني يؤكدان على تذليل الخلافات بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "إستقبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، واكد على ضرورة تحقيق التفاهمات المشتركة وتذليل كل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل".واشار السامرائي، الى "اهمية تشريع القوانين التي تخدم الطرفين وتنهي حالة الخلافات وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي".