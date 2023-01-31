شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد يستقبل وفدا من أعضاء اتحاد طلاب جامعة المنصورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، أعضاء اتحاد طلاب جامعة المنصورة؛ بدعوة رسمية من النائبة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية.

وعقد "رشاد" لقاءً مع أعضاء الاتحاد بمقر الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تطرق خلالها للحديث حول عمل مجلس النواب.

وتضمن الحديث الإشارة إلى النظم الانتخابية ونسب تمثيل أعضاء المجلس واللجان النوعية وعملها، والأدوات البرلمانية والرقابية للأعضاء.

وأشارت النائبة ولاء عبدالفتاح إلى أهمية ما تمثله مثل هذه اللقاءات المثمرة في تعزيز التواصل مع الطلاب وثقلهم سياسيًا وفكريًا.

وفي ختام اللقاء أهدى الشباب درع اتحاد طلاب جامعة المنصورة للمهندس أشرف رشاد تقديرًا لجهوده المتميزة في العمل الوطني والسياسي.

كما أعرب الشباب عن اعتزازهم بنجاح المهندس أشرف رشاد كونه نموذجًا شبابيًا ينير الطريق أمام كل قاصد لدخول العمل العام.