شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليارا و848 مليون جنيه إجمالى مصروفات ديوان عام وزارة التعليم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هناء فاروق عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بإنفاق مبالغ طائلة على التابلت ولم يتم الاستفادة به علي النحو الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة حساب ختامى ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعام 2022/2021.

وأضافت فاروق، أن التابلت الذى تم توزيعه على الثانوية العامة وابنى منهم لم يتم الاستفادة به حيث جاء الامتحان من خارج التابلت فى النهاية ومن ثم اقترح استرجاع التابلت الذى تم تسليمه للطلاب وإعادة استخدامه مرة أخرى بدلا من أنه موجود لدى الطلبة القدامى حاليا ولا جدوى منهم.

وذكر ممثل وزارة التربية والتعليم، أنه سيخطر الدكتور رضا حجازى وزير التعليم بمقترح النائبة هناء فاروق للاستفادة من التابلت الذى تم توزيعه على الطلاب وإعادة استخدامه مرة أخرى.

وذكر ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجمالي المصروفات في الحساب الختامى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغ في الربط المعدل ٢٣ مليار و٤٧٦ مليون جنيه في حين المنصرف بلغ ٢٢ مليار و٨٤٨ مليون جنيه.