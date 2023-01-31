شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب حضور وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق على الحجر الجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة إلى الأسبوع المقبل لحين حضور وزارة الصناعة والتجارة في وجود هيئة الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وطالب معتز محمود بضرورة إحضار المخاطبات التي تمت بين الهيئة والجهات المختصة للمطالبة برسوم إغراق علي الحجر الجيري لتسجيله بالمضبطة.

وطالب محمد نشأت العمدة مقدم طلب الإحاطة بدعم الصناعة المصرية والحد من تصدير الحجر الجيري في صورته الأولية كحجر كتلي خام، مشددا علي ضرورة فرض رسوم صادر علي الحجر الجيري الخام من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ جنيها مصري للطن مما سيؤدي إلى إرغام المستورد الأجنبي علي طلب كربونات الكالسيوم المصنعة في مصر، ما سيزيد من صادرات مصر من حيث الكمية والقيمة وأيضا لجلب المستثمر الأجنبى.

وقال ممثل الثروة المعدنية إن الحجر الجيرى ليس لنا سلطة عليه بل هو يتبع جهة ولاية أخرى، موضحا أن الحجري الجيري يتبع المحافظات وليس الثروة المعدنية.

وأضاف ممثل الحكومة، أن الهيئة بصدد رفع مذكرات للجهات المختصة للمطالبة برسوم إغراق على الحجر الجيرى كمقترح من ضمن المقترحات.