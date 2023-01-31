شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يعلن عن دورة تثقيفية لاتحاد الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إبراهيم موسي أمين مساعد اتحاد الشباب التقدمى الجناح الشبابي لحزب التجمع عن دورة تثقيفية لأعضاء الاتحاد علي مستوى الجمهورية.
وقال إبراهيم موسي أن الاتحاد يعقد برنامجه التثقيفي والتدريبي علي مدار شهر فبراير بمعدل 8 جلسات ويشمل البرنامج دورة حول تاريخ الحركة الحزبية المصرية ورؤية عامة حول طبيعة الصراع العالمي الدائر.
واستكمل قائلا: "هناك محاضرات حول اللائحة الطلابية والعمل الشبابى السياسي بالمؤسسات الشبابيه بمصر".
وتابع: "مصر في حاجة لسياسيين شباب يحصلون علي افضل سبل التدريب والتثقيف حتي يمارسون عملهم السياسي بجدية وبمعرفه واسعة وعمق ويقدمون حلول عمليه وقابله للتنفيذ".