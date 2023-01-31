نائب يعتذر لرئيس المجلس لخروجه عن اللائحة.. وحنفى جبالى: كل النواب أخوة

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النائب رضا غازى عما بدر منه أمس وخروجه عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال "غازي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: "بتعذر عن الخروج عن اللائحة اثناء وجود وزير النقل" وعقب المستشار حنفى جبالي، قائلا:"كلنا نلتزم باللائحة الداخلية وكلنا يسودنا محبة وصدقة وأخوة".

وعقب "غازي" قائلا لرئيس المجلس: "ربنا يجعلك عونا لجميع النواب".

على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكورى، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالى بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.