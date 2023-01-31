شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش "نائب التنسيقية": إشادة "بلينكن" بالعفو الرئاسى تعكس نتاج جهودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود لجنة العفو الرئاسي يأتي نتاج العمل المتميز الذي تسلكه اللجنة، ودورها في دعم مسار الديمقراطية وفتح الباب للجميع في المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي.

ولفت إلى أن اللجنة لا تتدخل للإفراج عنهم فحسب، بل تقوم بتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية وعودتهم للعمل ودراستهم من جديد، مشيرا إلى أنها تؤكد وجود رغبة قوية لدى القيادة السياسية في المضي نحو ملف حقوق الإنسان، وهي تنطلق فيه بناء على قناعة راسخة لديها وليس مدفوع بضغوط من أحد، بما يدفع لشكل إيجابي على مستوى الحياة السياسية.

وأضاف أن مصر تستطيع إدارة شئونها كما تشاء واتخذت الكثير من المسارات في دعم حقوق الإنسان على مستوى تمكين الشباب والمرأة ودعم الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية وغيرها من الاجراءات والتي تساعد مبادرة حياة كريمة في تنفيذها وتوسيعها على مستوى القرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الدولة المصرية تسير في ملف حقوق الإنسان دون الالتفات للتقارير المزيفة او محاولات الاستقواء بالخارج، مشددا أن جهود التمكين ومشروعات حياة كريمة وحملات الصحة والارتقاء بحياة المصرين، هي أبلغ رد على أي ادعاءات فارغة وأنها تأتي نتيجة قناعات الدولة بضرورة توفير الحياة الكريمة التي تليق بجموع المصريين.