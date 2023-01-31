شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب": سنرى صعيدا جديدا تحت قيادة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بتفعيل مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفى جبالى لتفعيل البرلمان للادوات الرقابة بشكل لائحى، قائلا ما شاهدناه أمس مع وزير النقل الفريق كامل الوزير يؤكد أن هذا المجلس يمارس الشق الرقابى.

واوضح النائب علاء عابد، في كلمتة أمام الجلسة العامة، التى رفعت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالى، لمناقشة الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي بطول 224 كيلو متر، أننا كنا بناقش طلبات الإحاطة فى عدم وجود الوزير ولكن هذا البرلمان سن سنة حسنة وهو حضور الوزراء أثناء مناقشة طلبات الإحاطة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه يوجد 15 هيئة تابعة لوزارة هيئة تابعة لوزارة النقل ، وقبل موافقة اللجنة على القرض بتسال هل الهيئة قادرة على السداد ، وفى حالة القدرة على السداد نوافق على القرض، وجميع الهيئات التابعة لوزارة النقل قادرة على السداد ، مؤكدا أن اقل نسبة فائدة بتكون لمصر.

وأضاف عابد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإن الصعيد أولوية لديه، مؤكدا أن 70% أو 80% من قروض النقل بتسهدف الصعيد، مؤكدا أننا سنرى صعيد جديد تحت قيادة الرئيس السيسى.

وأبدي النائب علاء عابد موافقته، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 462 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي بطول 224 كيلو متر، الموقع بتاريخ .2022 /3/14وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، علي استجابته وحضور جميع الوزراء للجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية".