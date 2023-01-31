شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هادية حسنى: اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية لصالح صغار الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هادية حسنى - عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، وقالت إن الاتفاقية تساعد على إعادة تأهيل صغار المزارعين،كما أنها تساهم فى إدخال التقنيات الحديثة فى الزراعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

وأشارت النائبة هادية حسنى، إلى أهمية الاتفاقية التي تأتى لتطوير منظومة الزراعة فى مصر ودعم الفلاح وتوظف فى استخدام تكنولوجيا جديدة تدعم قطاع الزراعة والفلاح فى مصر، موضحة أنها فى صالح صغار الفلاحين القاعدة المستهدفة من زيادة المحاصيل التصديرية، وتساهم دمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، كما أنها تهدف لزيادة الصادرات الزراعية المصرية بعد رفع جودتها.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".