شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: أشكر رئيس الحكومة على حضور الوزراء للجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، علي استجابته وحضور جميع الوزراء الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية".

وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة اليوم:" أشكر الحكومة على هذا التعاون مع مجلس النواب".

ووافق مجلس النواب علي تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.