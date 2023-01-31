شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة.. تأكد غياب نجم مانشستر يونايتد عن الملاعب لفترة طويلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد خلال الساعات القليلة الماضية ضربة موجعة تمثلت في إصابة واحد من أبرز لاعبي الشياطين الحمر وتأكد غيابه عن الملاعب خلال الفترة القادمة.

تأكد غياب إيركسن عن الملاعب لفترة طويلة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اللاعب الدولي الدنماركي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد أن تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال مواجهة فريقه ضد ريديج في كأس الاتحاد الانجليزي.

وسبق وأن دخل الدولي الدنماركي في كرة مشتركة مع المهاجم آندي كارول وتشير كافة التقييمات الأولية لإصابة إريكسن إلى احتمالية غيابه عن المباريات حتى نهاية شهر أبريل أو أوائل مايو".

وتعد إصابة إيركسن بمثابة خيبة الامل الكبيرة للمدير الفني الهولندي إيريك تين هاج والجماهير وبالاخص بسبب الاستمرارية والمستوى الجيد الذي يقدمه خلال منافسات الموسم الجاري بعد أن شارك في 31 مباراة منذ وصوله لقلعة أولد ترافورد.