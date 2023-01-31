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انت الان تتابع خبر القضاء الاسباني ينصف برشلونة والريال وينتصر للسوبر ليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446172-638107665303462369.jpg
2023-01-31 | 13:53
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كشف تقرير صحفي اسباني، اليوم الثلاثاء، أن أندية بطولة السوبرليج المستحدثة فازت باستئنافها في محكمة مدريد مما يعني أنه لا يمكن معاقبتهم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي "فيفا".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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