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القضاء الاسباني ينصف برشلونة والريال وينتصر للسوبر ليج

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446172-638107665303462369.jpg

2023-01-31 | 13:53

القضاء الاسباني ينصف برشلونة والريال وينتصر للسوبر ليج

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كشف تقرير صحفي اسباني، اليوم الثلاثاء، أن أندية بطولة السوبرليج المستحدثة فازت باستئنافها في محكمة مدريد مما يعني أنه لا يمكن معاقبتهم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي "فيفا".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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