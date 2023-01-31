القضاء الاسباني ينصف برشلونة والريال وينتصر للسوبر ليج

كشف تقرير صحفي اسباني، اليوم الثلاثاء، أن أندية بطولة السوبرليج المستحدثة فازت باستئنافها في محكمة مدريد مما يعني أنه لا يمكن معاقبتهم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي "فيفا".