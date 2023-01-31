لافروف يعلن استمرار نقل القمح الروسي إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن الاتصالات مع مصر مستمرة فى جميع المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم الاحتفال بالذكرى الثمانين للعلاقات بين المصرية الروسية، وسيتم تنظيم فاعليات للاحتفال بذلك.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أشار لافروف إلى وصول حجم التبادل التجارى بنهاية العام الجارى 6 مليارات دولار، داعيا إلى ضرورة تعزيز التقدم وعمل اللجنة الاقتصادية المصرية – الروسية لتعزيز التعاون حيث سيجرى اجتماعها القادم فى القاهرة.

وقال لافروف أن المباحثات مع شكري تطرقت للتعاون فى مجال التعاون والطاقة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على استمرار نقل القمح الروسى إلى مصر، لافتاً إلى مجالات التعاون فى القطاعات الاقتصادية والعسكرية والثقافة والتعليم.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتشاور فى الازمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه تم التشاور حول تطورات الأوضاع فى ليبيا مشيدا باستضافة مصر للحوار الليبى – الليبى فى القاهرة والتى تدعمها موسكو، موضحا أنه تم التشاور حول الأوضاع فى سوريا وضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا.

كما أشار لافروف إلى أهمية الحاجة لتكثيف التشاور مع الجامعة العربية حول الوضع فى سوريا تحديدا، مؤكدا أنه تم التطرق حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وضرورة التوصل لتسوية شاملة على الأساس القانونى الدولى وتفعيل عمل الرباعية الوسيطة التى لا يتقدم عملها، موضحا أن القمة الافريقية الروسية الثانية ستعقد فى يوليو بمدينة سان بطرسبورج.

وأوضح الوزير الروسي أن مباحثاته مع نظيره المصري سامح شكري تطرقت إلى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، منتقداً دور الدول الغربية التى تدعم نظام كييف لشن حرب ضد الجانب الروسي.