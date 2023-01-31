شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كمال قائما بأعمال أمين أمانة الإعلام المركزية بحزب مصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عددا جديدا من القرارات التنظيمية للأمانة المركزية وأمانات المحافظات، حيث قررت تكليف تامر كمال قائماً بأعمال أمين أمانة الإعلام المركزية.

كما تقرر تكليف اللواء أحمد جلال أمين المراسم والعلاقات العامة، والنائبة الدكتورة جهاد إبراهيم أمين أمانة ذوي الهمم المركزية ، وهاني مصطفي مصطفي قرواش أمين مساعد محافظة الغربية و أمين مساعد أمانة الجودة المركزية، و أحمد وحيد أحمد فتوح الخولي أمين مساعد أمانة الشئون القانونية المركزية.

كما قررت الدكتورة جيهان مديح تجديد الثقة للدكتورة داليا حامد فتحي هندي أمين أمانة المرأة المركزية، وتعيين أيمن السيد عطية محمد خطاب أمين مساعد أمانة الشئون القانونية المركزية، وتجديد الثقة لجلال حجازي محمد حسن أمين تنظيم محافظة شمال سيناء، وتجديد الثقة لأنور سعيد محمود أمين محافظة شمال سيناء، كما قررت تكليف أشرف شاور أمين محافظة البحيرة.