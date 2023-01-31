شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على منحة لدعم الزراعة وتنمية الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

واستعرض النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الاتفاق خلال سنوات تنفيذه والتعديلات التى طرأت عليه بمقتضى القرارات الجمهورية، يهدف إنشاء مراكز وتدريب وعقد 8400 دورة تدريبية لزراعة المحاصيل التصديرية مثل الرمان والبصل والعنب والتمور، إنشاء مشروعات محطات تعبئة الحاصلات الزراعية التصديرية لعدة محافظات".