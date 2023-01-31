شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من طلاب جامعة المنصورة يحضرون جلسة "النواب".. والمجلس يرحب بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بوفد من طلبة وطالبات جامعة المنصورة خلال حضورهم الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، الثلاثاء، فى شرفة القاعة، وذلك في إطار نشر الثقافة البرلمانية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "يوجد معنا فى القاعة وفد من طلبة وطالبات جامعة المنصورة برفقة النائبة ولاء عبد الفتاح نرحب بهم فى مجلس النواب".

وكان قد ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 26 مادة من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

واستعرض النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

ويهدف اتفاق المنحة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب فى مجال المياه بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.