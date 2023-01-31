شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل إنتر ميلان عن ضم صخرة تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي إنتر ميلان الايطالي قد وضعت مدافع تشيلسي الانجليزي على طاولة المفاوضات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

خطوة واحدة تفصل إنتر ميلان عن ضم كوليبالي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي إنتر ميلان قد إقترب من خسارة مدافعه الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار لصالح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وهو ما يجعله يبحث عن مدافع بديل.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الايطالية أن واحد من وسطاء اللاعبين قد قام بعرض السنغالي كاليدو كوليبالي على إدارة انتر ميلان.

وترحب إدارة النيراتزوري بالحصول على توقيع كوليبالي على الرغم من صعوبة دفع راتبه البالغ 10 ملايين يورو سنويا.