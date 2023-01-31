شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع جواو كانسيلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو في آخر أيام موسم الانتقالات الشتوي 2022-2023.

بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع جواو كانسيلو

وفي بيان رسمي أعلنت إدارة العملاق البافاري تعاقدها مع كانسيلو قادمًا من صفوف نادي مانشستر سيتي وذلك على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف نادي بايرن ميونخ عن رقم القميص الذي سيرتديه الوافد الجديد كانسيلو حيث سيظهر رفقة حامل لقب البوندسليجا بالرقم 22.

ويتضمن عقد الإعارة المبرم بين الطرفين خيار الشراء بقيمة سبعين مليون يورو وهو ما يجعل البايرن قادرًا على شراء اللاعب نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.