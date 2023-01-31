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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن مجزرة مسجد بيشاور "مؤشر محزن" على أن مواجهة التطرف والإرهاب تحدٍّ مستمر.

أنور قرقاش: مجزرة بيشاور "مؤشر محزن" لتحدي مواجهة الإرهاب

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن فكر التطرف الذي يبرر لاستهداف أماكن العبادة والمصلين يقف وراء هذا العنف والإرهاب.

وفي تغريدة عبر تويتر، طالب قرقاش بضرورة التصدي لهذا الفكر المتطرف على كافة المستويات باعتباره أولوية وضرورة.

وارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور إلى 93 ضحية، فيما لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض، حسب مسؤول باكستاني.

انفجار ضخم شهدته بيشاور الباكستانية، القريبة من الحدود مع أفغانستان، الإثنين، أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

ولم يتبين بعد الجهة المنفذة للانفجار الذي شهده المسجد في بيشاور؛ حيث تنفي حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها.

ووقع الهجوم في واحدة من أكثر المناطق تحصينا في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد، والتي تضم مكاتب للشرطة وإدارات مكافحة الإرهاب.

وكان الانتحاري منفذ العملية قد فجر نفسه بعد وقت قصير من اصطفاف مئات المصلين لتأدية صلاة العصر في أحدث هجوم في سلسلة هجمات تستهدف الشرطة.