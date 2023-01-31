شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بابا الفاتيكان يبدأ جولة خارجية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الثلاثاء، أول زيارة دولية له هذا العام، في جولة تستغرق 6 أيام تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

بابا الفاتيكان يبدأ جولة خارجية اليوم الثلاثاء

وستكون الوجهة الأولى للبابا الكاثوليكي العاصمة الكونغولية كينشاسا حيث سيظل هناك حتى يوم الجمعة. ويعتزم البابا بعد ذلك السفر إلى جوبا عاصمة جنوب السودان قبل العودة إلى الفاتيكان يوم الأحد، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتهدف زيارة البابا إلى بلدين تضررا بشدة من الصراع والعنف والكوارث الطبيعية إلى حمل رسالة سلام ومصالحة.

وشهدت المناطق الشرقية من الكونغو زيادة في الآونة الأخيرة في الاشتباكات العنيفة بين المتمردين المسلحين وقوات الأمن. وفي جنوب السودان المجاورة، التي أصبحت مستقلة عن السودان في عام 2011، هناك اشتباكات دموية منتظمة بين القبائل المتناحرة.

كما يعاني كلا البلدين من عواقب تغير المناخ، الذي ألقي باللوم عليه في الفيضانات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشمل الرحلة قداسا عاما في القاعدة الجوية العسكرية في كينشاسا يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يجذب مليون شخص، واجتماعات بين البابا وضحايا العنف واللاجئين والنازحين داخليا.