شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: لجنة مؤقتة لتسيير اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم موقف استمرار مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتهية مدته في ضوء مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، وتمت الموافقة على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية

وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات بشأن المادة الثانية والتى كانت تنص على أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إنه صدر قرارا من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين إعادة صياغة المادة، وبالفعل أقرها المجلس.