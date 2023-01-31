شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فتح باب التقديم لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" فتح باب التقدم لجائزة الصحافة العربية بدءًا من يوم غد الموافق أول فبراير، ولمدة أربعة أشهر، على أن يكون آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، وذلك عبر البريد الإلكترونى [email protected]

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز فى العمل الصحفى على اختلاف المنصات والمواقع الإخبارية، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصرى حيث تُمنح الجائزتان فى ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل فى الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، وتتزامن جائزة هذا العام مع مئوية مولده.

وتهدف مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" من خلال هذه الجوائز إلى تكريم الصحفيين والصحفيات بالوطن العربى ممن تميزوا فى مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من وسائل وأدوات لمواكبة كل ما هو جديد فى عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

ويستطيع المتسابقون التقدم للجوائز عن أى عمل منشور باللغة العربية فى جميع الجرائد والصحف والمجلات والمنصات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق لجميع الجنسيات العربية التقدم للمسابقة بشرط أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل فى 31 ديسمبر 2022.

يذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية نشأت عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة فى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفى على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات فى الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين فى مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفنى لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.