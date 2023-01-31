شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون إنشاء الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الاصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة، إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتى نصت على العمل بأحكام القانون بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وبينت طريقة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق إلى حين صدور هذه اللائحة.

وتضمنت ايضا إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية من مواد الاصدار، والتى نصت علي أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وجاءت نصوص المواد التى وافق عليها المجلس كما يلى

المادة الاولى :

يُعمل بأحكام اهذا لقانون والقانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

المادة الثالثة :

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق

المادة الرابعة

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق

وجاء التأجيل بعد أن اقتراح بالغاء المادة، وتساؤلات حول كيفية أن يتم النص فى المادة على استمرار مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف التجارية، رغم ان مدته قد انتهت.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا، انه صدر قرار من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة للادارة لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين اعادة صياغة المادة، قائلا "أقوم حاليا بصياغتها"