شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 18 اقتراح برغبة من مجلس النواب للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على إحالة 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ماجاء بها من توصيات.

وجاءت الاقتراحات كالتالى:

1- اقتراح برغبة من النائب ناصر عثمان محمد، بشأن إنشاء جناح تعليمى توسعة بمدرسة الشهيد محمود مساعد الإعدادية بقرية النواورة – مركز البدارى – محافظة أسيوط.

2- اقتراح برغبة من النائب هانى خضر، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائى بعزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بقرية الماى – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

3- اقتراح برغبة من النائب محمود عبد السميع الشامى، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها (1752م2) لبناء مدرسة تعليم أساسى بمنطقة الجمهورية – حى ثان المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

4- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء مدرسة سامون ثانوى صناعى بقرية زهرة – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

5- اقتراح برغبة من النائب حنان حسنى يشار، بشأن معاقبة الطالب المتغيب بالخصم من درجاته لتحقيق الانضباط بين الطلاب بالمدارس.

6- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف الطريق الدائرى المار بين حى الأربعين وعرب المدابغ – محافظة أسيوط.

7- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إحلال وتجديد مسجد آل عبد الجليل بقرية سلام – محافظة أسيوط.

8- اقتراح برغبة من النائبة هند حازم حبيب، بشأن وضع مناهج خاصة بطلاب مدارس التربية الفكرية تعمل على تنمية مهاراتهم وسلوكهم وعاداتهم وربطها بالمجتمع.

9- اقتراح برغبة من النائب هند حازم حبيب، بشأن إضافة مادة عن الرياضيات التى يمارسها الأشخاص ذوى الإعاقة بكليات التربية الرياضية (بنين – بنات) بجميع الجامعات المصرية.

10- اقتراح برغبة من النائب أحمد حته، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية حماضة التابعة لمركز بنى مزار – محافظة المنيا.

11- اقتراح برغبة من النائب عادل عامر، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى وتوابع الوحدة المحلية لبلقس – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

12- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توريد جهاز قياس رسم العصب البصرى والشبكى للعيون بمستشفى الرمد بمحافظة أسيوط.

13- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إقامة نقطة إسعاف على أرض أملاك دولة على الطريق الرئيسى بقرية أولاد إبراهيم لخدمة هذه القرية وقرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

14- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن توفير جهاز إشعة إيكو أطفال بالعيادات الخارجية بمستشفى النساء والتوليد والأطفال (الإيمان القديمة) – محافظة أسيوط.

15- اقتراح برغبة من النائب بلال النحال، بشأن عمل بنك دم تجميعى بمستشفى الرحمانية – محافظة البحيرة.

16- اقتراح برغبة من النائب هناء فاروق، بشأن سرعة تعاقد مديرية الصحة بدمياط مع وزارة الاتصالات لتفعيل جميع نقاط التحول الرقمى وتشغيل المنظومة بالكامل وربط جميع المراكز لتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة – محافظة دمياط.

17- اقتراح برغبة من النائب حسن طارق عمار، بشأن ضم مركز طب الأسنان التخصصى التابع لمديرية الشئون الصحية محافظة بورسعيد إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

18- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بقرية المطيعة إلى مستشفى لخدمة أهالى قرى مركز قبلى – محافظة أسيوط.