6 طلبات إحاطة لوزيرة البيئة حول تفعيل منظومة المخلفات الصلبة وزراعة الكافور

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة 6 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس وموجهة إلى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، حول عدد من القضايا التى تخص الملف البيئي.

ويأتى فى مقدمة الطلبات المقدم من النائب يوسف الشاذلى بشأن إعادة وتعديل وترسيم حدود محمية وادى الريان - محافظة الفيوم، وكذا من النائبة صفاء جابر بشأن قيام الفنادق العائمة والبواخر السياحية بإلقاء المخلفات فى نهر النيل وظهور بقع بترولية به فى بعض المناطق.

وذلك فضلا عن الطلبات المقدمة من النائب حشمت أبو حجر بشأن تفعيل منظومة المخلفات الصلبة وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية، ومن النائب أحمد نشأت منصور بشأن عدم اتخاذ وزارة البيئة الاجراءات اللازمة لمنع حرق مخلفات الزراعة بالقرى المحيطة بمدينة سوهاج - محافظة سوهاج، مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة المواطنين، ومن النائب محمد عبد الله زين بشأن أسباب عدم إنشاء مرصد بينى بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئى داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التى تقوم بها شركات البترول (بريتش بتروليم BP LNG - رشيد للبترول العاملة بنطاق المدينة.

واخيرا تنظر اللجنة الطلب المقدم من النائب منى عمر بشأن عدم قيام وزارة البيئة بالتوصية لزراعة أشجار الكافور بكثافة على جانبى الطرق بالمدن المختلفة لما لها من تأثير إيجابى على تنقية الهواء بالإضافة إلى عدم احتياجها للمياه.