شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إغلاق ميركاتو الشتاء.. هل يغادر بيرناردو السيتي ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في خلال الأيام القليلة الماضية، عن اقتراب رحيل لاعب الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق ميركاتو الشتاء الجاري "يناير2023".

هل يرحل بيرناردو سيلفا عن مانشستر سيتي؟.. الحقيقة كاملة

ويعزز صاحب الـ 28 عامًا اهتمامات برشلونة منذ الانتقالات الصيفية الماضية، مما فتح أبواب المحاولة مرة أخرى النادي الإسباني للحصول على لاعب وسط الفريق السماوي.

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب "برو الميدا"، فإن الدولي البرتغالي لن يغادر صفوف بطل الدوري الإنجليزي اليوم قبل إغلاق ميركاتو الشتاء، المقرر أن يُغلق خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب إذا غادر السيتي من الممكن أن يرحل على سبيل الإعارة نظرًا لضيق الوقت وليس بشكل نهائي.

أرقام سيلفا مع مانشستر سيتي 2022/2023

الجدير ذكره شارك سيلفا منذ مطلع الموسم الجاري مع مانشستر سيتي في 2022/2023 في 27 مباراة ناجحًا في تسجيل هدفين، والمساهمة في خمسة أهداف آخرين.