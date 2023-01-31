شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش اليوم الحد من الزيادة السكانية بـحضور ممثلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مجموعة كبيرة من طلبات إحاطة، منها طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد البرلسى، بشأن شروط صرف المساعدات في بنك ناصر الاجتماعي، وتم توجيه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعي - رئيس إدارة بنك ناصر.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب ياسر منير عبدالخالق، بشأن تعاقدات الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من شركة اتحاد بنوك مصر لإصدار فيزا ميزا مجاناً لأصحاب المعاشات من بداية شهر نوفمبر، وتم توجيه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعى – رئيس هيئة التأمينات والمعاشات.

كما تتاقش طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن سياسة إهدار المال العام في مركز التكوين بشبين الكوم، وتم توجيه الدعوة لوزارتي (التضامن الاجتماعى).

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائبة حنان عبدالمنعم عوض، بشأن إلغاء الأندية الاجتماعية من فعاليات وبرامج وزارة التضامن المواجهة للشباب على مستوى الجمهورية، تم توجيه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن أسباب عدم تحقيق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى عوائد في أوراق استثمارية بلغ قيمتها 4.3 مليار جنيه إلى عوائد خلال العام المالي 2020:2021، وتم توجيه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناقش أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تخصيص قطعة أرض بمدينة أبو حماد لإنشاء منطقة تأمينات ومعاشات، وتم توجيه الدعوة (لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، رئيس إدارة بنك ناصر.

وتناقش طلب إحاطة مقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن عدم وجود فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم توجيه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من السيدة النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به، وأيضا تناقش طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر، بشأن سياسات فعالة للحد من الزيادة السكانية، وتم توجيه الدعوة لوزارة الصحة – المجلس القومي للسكان.